Millet İttifakı ortağı, Gülşen'i bu sefer 'sapkın' diye hedef aldı

Millet İttifakı ortağı Saadet Partisi'nin yayın organı Milli Gazete, uzun süredir gericilerin hedefinde olan ve geçtiğimi gün tutuklanan şarkıcı Gülşen'i hedef aldı.

Milli Gazete, Ahmet Hakan'ın Gülşen'e "sahip çıktığı"nı iddia ederek yayınladığında haberinde "Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yakınlığıyla da bilinen gazeteci Ahmet Hakan imam hatip mezunlarına hakaret etme cürretini gösteren LGBT sapkını Gülşen’e sahip çıktı." ifadelerini kullandı.

Ahmet Hakan Gülşen'in tutuklanmasının "strateji, taktik ve siyasi hesap gözetilmeden" yapıldığını savunarak Hürriyet Gazetesi'nde yayınlanan köşesinde şöyle dedi:

"Kınamak gibi bir alternatif varken... Öfkeyle itiraz etme hakkı varken... Ayıplama mekanizmaları el altındayken... Utandırmak gibi müthiş bir cezalandırma yöntemi söz konusuyken... Sivil ve örgütlü tepkilerin yolu açıkken.... Çok ama çok yanlış olmuştur."

Ahmet Hakan'ın bu ifadeleriyle Gülşen'i savunduğunu öne süren gerici yayın organı Milli Gazete, "Ahmet Hakan kendisi de İmam Hatip mezunu olmasına rağmen LGBT destekçisi Gülşen’e sahip çıkan bir yazı kaleme aldı." dedi.