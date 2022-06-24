Millet İttifakı kimin hangi koltuğa oturacağını belirliyor: Liste hazırlığı

Cumhuriyet gazetesi yazarı Barış Pehlivan, "Kim hangi koltuğa oturacak" başlıklı bir yazı kaleme aldı, Millet İttifakı'nın bürokratlar için hazırlığa başladığını dile getirdi.

Pehlivan'ın yazısından bir bölüm şöyle:

"Tam uyumak üzereyken geldi mesaj: “Acaba ilk kararnamede kimler olacak?”

Neymiş, Millet İttifakı iktidara gelirse kimlerin hangi koltuğa oturacağı şimdiden belirleniyormuş. “Birinci kararname yazılmaya başlanmış bile” diyordu bir bilen.

Doğru muydu? Sayılır.

***

Deniyor ki Millet İttifakı’nda devletin önemli kurumlarına kimlerin atanacağına dair bir plan var. Başta CHP olmak üzere muhalefet cephesinde liste hazırlığı yapanlar bulunuyor.

Yani Merkez Bankası’ndan TRT’ye, hangi kuruma kimin getirileceğine dair olası isimler tartışılıyor. Hatta bunun için Kemal Kılıçdaroğlu’nun “onurlu bürokrat” dediği ve devlette şu an görev yapan bazı kişilerle görüşmeler de yapılıyor.

***

Yüzlerce kişilik değişimden bahsediyorum.

Bir CHP kurmayı, “Biz kazandığımız anda kimin devlette hangi koltuğa oturacağı önceden belirlenecek, yani kaos olmayacak” dedi. Ağırlıklı görüş o isimlerin seçim sonrası açıklanması olsa da Demokrat Parti, “Bazı kritik kadroların seçimden önce ilan edilmesi gerek” diye düşünüyor."