'Millet İttifakı iktidar listeleri hazırlamaya başladı'

Gazeteci Barış Terkoğlu ile hazırlayıp sunduğu B Yüzü isimli programda konuşan Gazeteci Barış Pehlivan, Millet İttifakı'nın iktidara geldiğinde görevlendireceği kişilere dair liste hazırlamaya başladığını söyledi. Pehlivan ayrıca, şu anda devlet kadrosunda bulunan bazı isimlerle de görüşüldüğünü belirtti.

Pehlivan, "Başta Cumhuriyet Halk Partisi olmak üzere 6'lı masa içindeki bazı bileşenler bazı alternatif listeler hazırlamaya başlamış. Nedir o? 'Merkez Bankası'na acaba kim oturtulabilir?', 'TRT'nin olası yeni müdürleri kimler olabilir?', 'TÜİK'in başına kimleri getirebiliriz?' gibi her partinin genel başkan yardımcıları nezdinde bazı listelerin hazırlandığını, bazı CV'ler toplatıldığını duydum" dedi.

'Devlette görev yapan bazı bürokratlardan da destek alıyorlar'

Pehlivan, şu an devlet kadrosunda bulunan bazı isimlerle de görüşüldüğünü söyleyerek "Kriter olarak suça bulaşmamış, Erdoğan'ın hukuksuz istemlerine imza atmamış bir şekilde temiz kalmış, iktidarın değil de devletin adamı olmuş memurlar, bürokratlar bulunmaya çalışılıyor" dedi.

Pehlivan sözlerine şöyle devam etti:

"Millet İttifakı bazı komisyonlar kurdu. O komisyonların işlerliği konusunda devlette görev yapan bazı bürokratlardan da destek alıyorlar. Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle onurlu bürokratlarsa 'biz onlardan faydalanabilmeliyiz' diye düşünülüyor. Bazı isimlerle bizzat görüşme yapılıyor."