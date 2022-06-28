ORC'den son anket: Kılıçdaroğlu yüzde 50,3; Erdoğan yüzde 37,4

ORC Araştırma, 17-22 Haziran tarihinde 15 bin 750 kişiyle yürüttüğü anket araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Ankette "Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan karşısında aday olursa oy verir misiniz?" sorusu yer aldı.

Ankete katılanların yüzde 50,3'ü iki liderin de aday olması durumunda Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini belirtti. Kılıçdaroğlu'na Erdoğan karşısında oy vermeyeceğini bildirenlerin oranı ise yüzde 37,4 olarak belirlendi. Katılımcıların yüzde 12,3'ü ise kararsız olduğunu ifade etti.

Genel seçimde Cumhur İttifakı'nın kazanacağını düşünen katılımcı sayısı ankette yüzde 36,6 olarak tespit edilirken Millet İttifakı'nın kazanacağını düşünenler yüzde 54,7 oldu. Katılımcıların yüzde 8,7'si fikri olmadığını söyledi.