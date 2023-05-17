Millet İttifakı hangi konularda uzlaştı: 'Oğan, milliyetçi dil, seçim çalışması, Tuncay Özkan...'

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turuna 10 gün kala Millet İttifakı’nı oluşturan partilerin genel başkanları bir araya geldi. CHP Genel Merkezi’nde yapılan, Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğindeki toplantıya, İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Sonrasında açıklama yapılmayan toplantıda neler konuşuldu?

Millet İttifakı'nın toplantısının ardından açıklama yapılmaması dikkat çekti.

"Toplantıdan sonra yazılı bir açıklama yapılmaması da dikkat çekiciydi" diyerek aynı noktaya dikkat çeken Murat Sabuncu T24'teki yazısında, toplantıda ele alınan konuları şu şekilde aktardı:

Sinan Oğan konusunda mutabakat ve 'milliyetçi dilin artırılması'

İttifak ortakları Sinan Oğan ile irtibata geçilmesi konusunda mutabık kaldı. Milliyetçi dilin artırılması da konuşuldu.

konusunda mutabık kaldı. da konuşuldu. Kabineyi önceden açıklama konusu gündeme geldi. Meral Akşener buna karşı çıktı. Bu projeden vazgeçildi.

Ortak miting planlanmıyor

Bütün partilerin il başkanlarının birbiriyle koordineli çalışması kararı alındı, günlük olarak ortak raporlar hazırlanıp liderlere de sunulacak.

Sandık güvenliği için tüm partilerin katılımıyla yeni bir koordinasyon grubu kuruldu.

Ortak miting planlanmıyor. Kapı kapı çalışma öne çıkacak.

Erdoğan Toprak yerine Özkoç ve Tezcan

Kemal Kılıçdaroğlu partide seçim konusunda bazı değişiklikler yaptığını söyledi. Saha seçim koordinasyonu başkanı Erdoğan Toprak yerine Engin Özkoç ve Bülent Tezcan’ı göreve getirdiğini söyledi.

Tuncay Özkan görevden alınacak