Millet İttifakı genel başkanları CHP'de toplandı

CHP, İYİP, Demokrat Parti, Saadet Partisi, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi genel başkanları CHP Genel Merkezi'nde buluştu.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ev sahipliğinde yapılan toplantıya İYİP Genel Başkanı Meral Akşener, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu katıldı.

Toplantının gündeminde 14 Mayıs seçimlerinin sonuçları ile 28 Mayıs’ta yapılacak cumhurbaşkanı seçiminin ikinci turunda yürütülecek kampanyalar masaya yatırılıyor.