'Millet İttifakı dağılıyor mu?' dedirtmişti: Karamollaoğlu'ndan yeni açıklama

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Seçim kanunuyla şartlar değişti. Üçüncü ittifak olabilir. Bunu kamuoyuna ilk defa söylüyorum" sözleriyle tartışma konusu olmuştu.

İttifak dağılıyor iddiaları sonrası bu sözlerine açıklık getiren Karamollaoğlu, sosyal medyadan açıklamada bulundu.

"Üçüncü ittifak konusunda, dünkü yayında biz, 'ittifak içinde ittifaklar' olabilir kanaatini gündeme getirmiştik; öyle görülüyor ki, eksik kalmış veya yanlış anlaşılmış. Biz, dünkü konuşmamızda altılı masayla ilgili farklı bir fikir gündeme getirmedik" diyen Karamollaoğlu, "Nasıl ki Demokrat Parti ile İYİ Parti, 'ittifak içinde bir ittifak' içindelerse; aynısı farklı biçimlerde olabilir, benim söylemek istediğim budur. Ayrıca ben, seçimle ilgili bu tip konuların seçim sath-ı mailine girilmeden görüşülmesinin doğru olmadığı kanaatindeyim" ifadesini kullandı.