'İftar ve ezan saatlerinde ulaşım duruyor, oruç tutmayanlar kötü muameleye maruz kalıyor'

Ramazan başladığında bu yana Türkiye'nin çeşitli kentlerinde ulaşım ve yemekhane hizmetlerinde aksamalar yaşanıyor.

Erzurum'da iftar saatlerinde seferler aksarken Kars'ta üniversite yemekhanesinde oruç tutmayan öğrencilere farklı muamele yapıldığı ifade edildi.

soL Haber'e konuşan yurttaşlar bir yandan yaşadıkları mağduriyetin düzeltilmesini talep ederken bir yandan da yaşananların kamuoyunda hiç gündem olmamasını ve olağanlaşmasını eleştirdiler.

'Otobüs seferleri aksıyor'

Erzurum'da iftar saatinde seferlerin aksadığını ifade eden yurttaşlar, "Ramazan dolayısıyla ezan saatlerinde sefer yapmıyorlar. Duraklarda yığınlar oluşuyor o saatlerde. Gelen otobüsler de zaten herkesi alamadıkları için bazılarımız biniyor, bazılarımız biraz daha bekliyor diğer otobüs gelene kadar" dedi.

İftar saatlerinde olası sağlık sorunları ya da farklı bir iş için yolculuk yapmak gerektiğinde araç bulamadıklarını ifade edenler, yaşanan mağduriyetin görmezden gelindiğini ve bu sorunun olağanlaştırılmak istendiğini ifade ettiler.

'Yemekhanelerde farklı muameleler görüyoruz'

Kars Kafkas Üniversitesi öğrencilerinden soL Haber'e konuşan Doğuş, "Burada sürekli benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Her yıl aynı şey. Oruç tutmayan öğrencilere farklı muamele yapılıyor" dedi.

İftardan önce yemekhaneye girenlere kötü muamele yapıldığını ifade eden öğrenciler, okullarda kamusal bir hizmet olan yemekhanelerin toplumun tüm kesimlerine hizmet vermesi gerektiğini belirtip, yaşanan ayrımcılığa son verilmesini talep etti.