Millet Bahçesi'ne 1,2 milyon liraya dekoratif şemsiye

Bisiklet parkuru 10,3 milyon TL tutan RTE Millet Bahçesi’ne, şimdi de 1,2 milyon TL harcanarak dekoratif şemsiye alındı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Etüt ve Projeler Dairesi Başkanlığı, 24 Ekim’de, “Millet Bahçesinde Kullanılmak Üzere 31 Adet Dekoratif Şemsiye Alım İşi” ihalesi düzenledi. Pazarlık yöntemiyle düzenlenen ihaleye yalnızca Erim Mimarlık isimli şirket teklif verdi.

Teklif üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından ihalenin sözleşmesi, 13 Kasım’da imzalandı. Belediye ile Erim Mimarlık arasında imzalanan sözleşmenin bedeli, 1 milyon 289 bin 600 TL oldu. İhale kapsamında RTE Millet Bahçesi için 31 adet dekoratif şemsiye alınacağı bildirildi.

Kaba inşaatına 100 milyon lira harcandı

BirGün gazetesinin haberine göre; Eylül 2020’de yapımına başlanan ve 21 Mart 2022’de açılması planlanan ancak Kasım 2023 itibarıyla halen eksiklikleri bulunan millet bahçesi için harcanan toplam para, dekoratif şemsiyelerle birlikte 287,2 milyon TL’ye ulaştı.

Kaba inşaatı için 100 milyon 900 bin TL harcanan millet bahçesindeki bazı harcama kalemleri şöyle:

Mutfak sanatları merkezi: 16 milyon 238 bin TL

Yeme içme mekânları: 6 milyon 648 bin TL

Kütüphane: 55 milyon 360 bin TL

Kent müzesi: 46 milyon 723 TL

Yöresel lezzetler yapım ve eğitim merkezi: 44 milyon 888 bin TL

BMX parkuru: 10 milyon 364 bin 400 TL