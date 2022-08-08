Millet Bahçesi ihalelerini yarım bırakan şirkete 10 yılda 817 milyon liralık ihale

Adana Millet Bahçesi ihalesini 43 milyon liraya, Giresun Millet Bahçesi ihalesini ise 28 milyon liraya aldıktan sonra yarım bırakan ve konkordato ilan eden şirkete, 10 yılda 817 milyon liralık ihale verildiği ortaya çıktı.

Konuya dair açıklamada bulunan CHP Adana Milletvekili ve TBMM Kit Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, "Adana’da, Giresun’da, Erzurum’da Kamu İhaleleri alan aldığı işlerde devleti zarar uğratan, arazilerden malzemeleri alıp kaçan bu yandaş şirkete son 10 yılda tam 817 milyon liralık ihale verilmiş" dedi.

Sümer'in açıklamasında öne çıkanlar şöyle:

“21 Ocak 2022 tarihinde Adana Millet Bahçesi ihalesinin 43 milyon liraya daha önce devleti 11 milyon lira zarara uğratmış bir firmaya verildiğini, bu firmanın aynı zamanda Giresun Millet Bahçesi İhalesini de 28 milyon liraya aldığını hem Adana’da hem Giresun’da işi yarım bırakıp, alandan 5 Milyon değerindeki malzemeleri de alıp kaçtığını daha önce ortaya çıkartmıştık. Millet Bahçesi yapacağız dedikleri şehrin en önemli arazisinin halini görüyorsunuz aylardır tek bir çivi çakılmadı. Alan pislik yuvasına döndü. Bugün Milet Bahçesi ihalesini alan firmayla ilgili bambaşka bir belge daha açıklayacağız. Adana’da, Giresun’da, Erzurum’da Kamu İhaleleri alan aldığı işlerde devleti zarar uğratan, arazilerden malzemeleri alıp kaçan bu yandaş şirkete son 10 yılda tam 817 milyon liralık ihale verilmiş.

Tam 817 Milyon liralık ihale verilen, neredeyse her projesinde kamu zararı yaratmış bu şirkete saray iktidarı yıllarca para akıtmış. Yine bu yandaş şirkete 817 milyon lira yetmemiş olacak ki konkordato ilan etmiş. Borçlarını ödemek istemiyor. Mega proje dedikleri ise çöplük yuvası haline döndü. Saray İktidarının tek derdi rant yaratıp yandaşını memnun etmekten öteye gitmiyor. Bu projeler sadece yandaşı zengin etme projeleridir."