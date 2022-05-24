'Millet bahçesi' açılışına memurların katılımı zorunlu tutulmuştu: 'Hangi firmalarla anlaşıldı?'

Atatürk Havalimanı alanında yapılması planlanan ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da katılacağı "millet bahçesi" açılışına kitlesel katılım olması için farklı şehirlerden memurların katılmaya zorlandığı ortaya çıkmıştı. Birçok ilde kamu emekçilerine gönderilen mesajda törene katılmaları halinde 30 Mayıs Pazartesi günü de idari izin verileceği, katılımın zorunlu olduğu bildirilmişti.

Konuyu Meclis'e taşıyan CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Gamze Akkuş İlgezdi çalışanlara hem sözlü hem yazılı baskı yapıldığını belirtti. Kurumun açıklamasında 28 Mayıs Cumartesi günü otobüslerle gidilip konaklanacağı ve Pazar günü geri dönüleceği ifade edilirken, açılışa katılan kamu çalışanlarının Pazartesi günü de izinli olacağı duyuruldu.

'Hangi firmalarla anlaşıldı?'

İlgezdi soru önergesinde kamu görevlilerinin "katılım emrini" kimin verdiğini, konaklama maliyetinin nasıl karşılanacağını, hangi firmalarla anlaşıldığını, Bakan Murat Kurum'un bilgisi olup olmadığını ve izinli sayılanlar nedeniyle ilgili birimlerde nasıl kamu hizmeti verileceğini sordu.

KESK'e bağlı Yapı-Yol Sen de konuya ilişkin açıklama yayınlamış ve duruma tepki göstermişti. Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli de, hafta sonu böyle bir görevlendirme yapılamayacağını belirterek, kamu emekçilerine "açılışa katılmama" çağrısında bulunmuştu.