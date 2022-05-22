Erdoğan'ın 'millet bahçesi' açılışına memurların katılımı zorunlu tutuldu

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Atatürk Havalimanı alanında ilk fidanın 29 Mayıs’ta dikileceği duyurulan millet bahçesinin törenine personelini katılmaya zorladı. Birçok ilde kamu emekçilerine gönderilen mesajda törene katılmaları halinde pazartesi günü de idari izin verileceği, katılımın zorunlu olduğu bildirildi. Yapı-Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli, hafta sonu böyle bir görevlendirme yapılamayacağını belirterek, kamu emekçilerine açılışa katılmama çağrısında bulundu.

Evrensel'den Birkan Bulut'un haberine göre, yıkımın başlamasıyla tepkilere neden olan Atatürk Havalimanı'nda, millet bahçesi açılışının 29 Mayıs’ta yapılacağı duyuruldu. Erdoğan, grup toplantısında duyurduğu açılış için şunları söylemişti: “İnşallah 29 Mayıs’ı da -Bay Kemal istersen sen de gel- Atatürk Havalimanında kutlayacağız. Sen böyle 700 kişiyi falan topla oraya götür, orada engeller kurmaya çalış. Boşuna uğraşıyorsun. Ama biz orada 29 Mayıs İstanbul’un fethini kutlayacağız. O gün de ağacı dikeceğiz ve bahçenin temelini de inşallah atacağız.” Erdoğan’ın bu konuşmasıyla açılışa kitlesel katılımın olması için daha önce belediye ve okullardan katılımı zorlayan iktidar, şimdi de farklı şehirlerden memurları açılışa katılmaya zorluyor.

'Mazeret kabul edilmeyecek'

Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından birçok il müdürlüğüne gönderilen talimatta, pazar günü yapılacak açılış için listelerin verildiği, katılımın zorunlu olduğu bildirildi. Bakanlık çalışanları kendilerine gönderilen mesajları gazetemizle paylaştı. İstanbul dışındaki birçok ilde de açılışa personel götürme hazırlığı yürüten Bakanlıkta, kamu emekçilerine gönderilen mesajda cumartesi yola çıkılacağı ve pazar günü program bitince dönüleceği bildirildi. Bu nedenle pazartesi idari izin de verilebileceği belirtilen duyuruda, idareciler dahil tüm personelin herhangi bir mazeret öne sürmeden katılması istendi.

Yapı-Yol Sen: Kimseyi haftasonu açılış için görevlendiremezler

YAPI-Yol Sen Genel Başkanı Gültekin Narinli, “Neredeyse Türkiye’nin tamamında karşılaştık bu durumla. Ankara’dan, Konya’dan ve İç Anadolu’daki başka şehirlerden... Hatta açılışa katılanların pazartesi günü idari izinli sayılacağı söyleniyor. Biz bunun bir görev olmadığını, asla uygulanmaması gerektiğini, hafta sonu tatilinde böyle bir zorunlu görevlendirme yapılamayacağını söylüyoruz” dedi.

'Açılışa katılmamaya çağırıyoruz'

Sendika olarak kamu emekçilerini bu açılışa katılmamaya davet ettiklerini belirten Narinli, açılışa katılmadığı için baskı veya herhangi bir sorunla karşılaşacak Bakanlık çalışanlarını da hukuki olarak destekleyeceklerini söyledi. Konuyla ilgili önümüzdeki günlerde de açıklama yapacaklarını, Bakanlığın il müdürlüklerini yazılı olarak uyaracaklarını bildiren Narinli, “Bu konuda bir zorlama olursa mobbing davası açacağız” dedi.