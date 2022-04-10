Millet bahçelerine son 6 ayda 1 milyar 400 milyon TL harcandı

Ankara Bağlum'da da yeni bir millet bahçesi daha yapılıyor.

Sözcü'nün haberine göre, Bağlum Millet Bahçesi için 92 milyon 929 bin lira harcanacak.

Bitlis Millet Bahçesi için 94 milyon 123 bin TL'lik sözleşme imzalandı. Batman Millet Bahçesi de 34 milyon 390 bin TL oldu. Adana Seyhan Millet Bahçesi için 43 milyon 44 bin, Ankara Atatürk Kültür Merkezi Millet Bahçesi 2. etabına 84 milyon 250 bin TL ödendi. Bingöl Çapakçur Vadisi Millet Bahçesi'nin maliyeti ise 64 milyon 423 bin lira olacak.

Maliyetler şöyle:

Son 6 ayda TOKİ tarafından sözleşmeleri imzalanan Millet Bahçeleri'nden bazıları: