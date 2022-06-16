Muğla'nın Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği açıklandı.
Milas’ta orman yangını
Muğla'nın Milas ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
Haber Merkezi
Muğla'nın Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı.
Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği açıklandı.