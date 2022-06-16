Milas’ta orman yangını

Muğla'nın Milas ilçesi Karacaağaç Mahallesi yakınlarında saat 16.00 sıralarında orman yangını başladı.

Muğla Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, orman yangınına karadan ve havadan müdahalenin devam ettiği açıklandı.