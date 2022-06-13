Diyarbakır’da kozmetik fabrikasında yangın: 11 işçi hastaneye kaldırıldı

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan Lila Kozmetik fabrikasında çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

Diyarbakır Organize Sanayi Bölgesi 1. etapta bulunan Lila Kozmetik fabrikasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın fabrikayı sardı. Çevredekilerin haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, AFAD, ambulans sevk edildi.

İHA'nın haberine göre fabrikada bulunan bazı işçilerin dumandan etkilenerek hastanelere kaldırıldığı belirtildi. Saat 14.05 sıralarında Yenişehir ilçesi 1. Etap Organize Sanayi Bölgesi içerisinde faaliyet gösteren Lila Kozmetik Fabrikasında yangın olayında dumandan etkilenen 11 kişi kaldırıldıkları hastanelerde ayakta tedavi edildi.

Yangın bölgesine itfaiyeden 11 yangın söndürme aracı, İl Emniyet Müdürlüğünden 8 TOMA, Jandarma Komutanlığından 2 TOMA, Sur Asayiş Komando Bölüğünden 1 Komando Timi 8. Ana Jet Komutanlığından 1 yangın söndürme aracı ve Park Bahçe Müdürlüğünden 4 su tankeri, 12 sağlık ekibi, 1 UMKE timi gönderildi. Diyarbakır Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Arama Kurtarma (PAK) personeli yangını söndürmek amacıyla müdahale başlattı.

Öte yandan devam eden yangına müdahale etmek amacıyla takviye olması için Elazığ'dan itfaiye ve ekiplerin yanı sıra Adana'dan helikopter talep edildiği belirtildi.