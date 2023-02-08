Milano Başkonsolosluğu depremzedeler için Diyanet Vakfı'na bağış çağrısı yaptı

Türkiye'nin Milano Başkonsolosluğu, dün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat’ta merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen depremin ardından, İtalya vatandaşlarına depremzedelere yardım göndermeleri için Türkiye Diyanet Vakfı'na bağış yapmaları çağrısında bulundu.

Başkonsolosluk bu mesajın hemen altında Kızılay'ın da bağış linkini paylaştı. Sosyal medya kullanıcılarının tepki gösterdiği ilgili paylaşım şöyle:

"Değerli İtalyan dostlarımız, ülkemizdeki depremden etkilenen insanlar için kredi ve banka kartları ile Türkiye Diyanet Vakfı ve Türk Kızılayı'nın aşağıdaki web sitelerini kullanarak bağışta bulunabilirsiniz."