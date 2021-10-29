Migros'tan 'fahiş fiyat' cezasına tepki: Kesinlikle kabul edilemez

Rekabet Kurumu'nun idari para cezası verdiği zincir marketlerin içinde yer alan Migros, kararın iptali için dava açacağını açıkladı.

Rekabet Kurumu tarafından fahiş fiyatlar konusunda soruşturma yürütülen market zincirlerine toplamda 2 milyar 649 milyon 223 bin 94 lira idari para cezası verilmişti. İdari para cezası uygulanan marketlerin içinde yer alan Migros'un cezası ise 517 milyon 672 bin 762 TL olarak açıklanmıştı.

Migros, Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yaptığı açıklamada kararın kesinlikle kabul edilemeyeceğini ve kararın iptali için dava açılacağını belirtti.