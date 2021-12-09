Migros işçileri iş bıraktı: 'Hakkımızı istiyoruz!'

Migros'un İstanbul Esenyurt deposunda çalışan Azad Erdinç, çalışma koşullarına tepki gösterdiği için işten çıkarıldığını söyledi. Erdinç'in işten çıkarılmasının ardından depoda çalışan işçiler iş bıraktı.

Gerekçe gösterilmeden işten çıkarıldığını belirten Azad Erdinç, diğer çalışanların da işten çıkarılmakla tehdit edildiğini söyledi.

Erdinç, "Migros işçisi olarak biz işimizi, hakkımızı istiyoruz. Kamuoyundan destek bekliyoruz" diye konuştu. Arkadaşlarına seslenen Erdinç, "Bugün beni çıkardılar, yarın sizi de çıkarırlar. Bu düzen böyle devam mı edecek? Etmeyecek! Herkesi koyun zannediyorlar" dedi.

Azad Erdinç