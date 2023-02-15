Migros: 22 çalışanımızı kaybettik, 66 mağaza kullanılamaz halde

Zincir marketlerden Migros, 10 ili etkileyen depremlerde 22 çalışanının hayatını kaybettiğini açıkladı.

Migros'tan KAP'a yapılan bildirime göre, şirketin deprem bölgesinde bulunan her beş mağazasından biri kullanılamaz hale geldi.

Şirketten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Vefat eden çalışma arkadaşlarımızın ailelerine ve depremden etkilenen çalışma arkadaşlarımıza destek sağlıyoruz. Ülke genelinde 2 bin 927 mağazası bulunan şirketimizin depremden etkilenen 10 ilimizde tamamı kiralık ve sigortalı olan 228 mağazası bulunmaktadır ve mevcut durumda bunların 66'sının kullanılamaz durumda olduklarını değerlendiriyoruz."