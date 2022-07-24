Midilli Adası’ndaki orman yangını sürüyor

Yunanistan orman yangınları ile mücadele etmeye devam ediyor. Midilli Adası’nda dün başlayan orman yangını ikinci gününde de söndürülmeye çalışılıyor. Gece boyunca hem itfaiye hem de bölge halkı, adanın güneyindeki Vatera bölgesinde yayılmaya devam eden alevlere müdahale etti.

Yerli ve yabancı turistlerden ilgi gören uzun kumsalları ile ünlü Vatera bölgesinde bulunan birçok ev alevlere teslim oldu. Yangın tehdidi nedeniyle daha önce tahliye edilen evlerde kimsenin bulunmaması muhtemel can kayıplarını önledi.

İtfaiye ekipleri yangın söndürme çalışmalarına 81 itfaiyeci, 20 araç, 6 uçak ve helikopter ile askeri birliklerin katıldığını açıkladı.

Alevlerin şu ana kadar kontrol altına alınamadığını belirten itfaiye yetkilileri, yangının adanın diğer bölgelerini tehdit etmediğini bildirdi.

Yunanistan’da şu an 50’den fazla orman yangınına müdahale ediliyor. Ülkenin birçok noktasında 43 dereceye kadar çıkan hava sıcaklığı orman yangınlarını tetikliyor.