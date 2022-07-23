Midilli'deki yangın evlere sıçradı: Yerleşim yerleri tahliye ediliyor

Ege'deki Midilli adasında dağlık ormanlarda çıkan orman yangını, Vatera sahil beldesindeki evlere doğru yayılırken sakinler tahliye edildi.

Yunanistan menşeli ERT'ye konuşan bazı ada sakinleri evlerinin yandığını söyledi.

Midilli'nin güney kesiminde 8 km uzunluğunda bir kumsal olan Vatera, popüler bir turistik bölge olarak biliniyor.

Öte yandan Yunanistan'daki yangınlar anakarada da yayılmaya devam ediyor. Atina yakınlarındaki dağlarda bu hafta başlarında çıkan bir orman yangını evlere zarar verdi ve yüzlerce insanı evlerini boşaltmaya zorladı. Yunan yetkililer bu yazı Akdeniz'in en zorlu yazlarından biri olarak nitelendiriyor.

Geçen yıl,orman yangınlarında Yunanistan genelinde yaklaşık 300 bin dönüm orman ve çalılık arazi tahrip olmuştu.