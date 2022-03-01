Microsoft'tan Rusya medyasına kısıtlamalar

Microsoft, içerik uygulaması mağazası Windows App'ten Russia Today'in uygulamasını kaldıracağı, Rusya'ya bağlı medya kuruluşlarının reklamlarını yasaklayacağı belirtildi.

Reuters'in haberine göre Microsoft, Rusya destekli RT ve Sputnik gibi haber ajanslarının içeriğinin görüntülemeyeceğini, arama motoru Bing'de arama sonuçlarında görüntülenmeyeceği ve bu sitelere reklam ağından herhangi bir reklam yerleştirmeyeceğini açıkladı.

Microsoft yaptığı açıklamada, "Dezenformasyonun yayılmasını önlemek ve bunun yerine bağımsız ve güvenilir içeriği teşvik etmek için algılama ve kesinti mekanizmalarımızı güçlendirmek için sürekli ayarlamalar yapacağız" diyerek RT ve diğer Rusya medyasını sansürleyeceğini açıkladı.

Facebook ve Google'dan Rusya'ya kısıtlamalar

Facebook sahibi Meta şirketi, Rus devlet medyasının dünyanın herhangi bir yerinde reklam yayınlamasını veya platformunda para kazanmasını engelleneceğini açıkladı.

Google da, Rusya'nın devlete ait medya kuruluşu RT ve diğer kanalların web sitelerinde, uygulamalarında ve YouTube videolarında reklamlar için para almasını yasakladıktan sonra RT'nin mobil uygulamasının Ukrayna topraklarında indirilmesini yasakladı.