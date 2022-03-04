Microsoft'tan Rusya kararı

Rusya'nın Ukrayna operasyonunun dokuzuncu gününde, Batılı şirketler Rusya'ya yönelik yeni yaptırım kararları almaya devam ediyor. Microsoft'un bugün yaptığı açıklamada, Rusya'daki ürün ve hizmet satışlarının askıya alındığı belirtildi.

ABD merkezli teknoloji şirketi Microsoft'a ek olarak Cisco şirketi de bugün, Rusya'daki operasyonlarının durdurulduğunu açıkladı. Şu ana kadar Apple, Dell, Oracle, AMD ve Intel şirketleri de Rusya'daki operasyonlarını durdurma kararı almıştı.

Microsoft şirketi bu hafta içerisinde, içerik uygulaması mağazası Windows App'ten Russia Today'in uygulamasını kaldıracağı, Rusya'ya bağlı medya kuruluşlarının reklamlarını yasaklayacağı açıklamıştı, Ayrıca Google, Twitter ve Facebook da Rusya'ya yönelik yaptırım kararları açıklamıştı.