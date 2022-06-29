Miçotakis'ten 'NATO' açıklaması: Fırsatçı davranışların üstesinden gelindi

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Madrid'deki NATO Zirvesi öncesinde Türkiye, Finlandiya ve İsveç arasında imzalanan mutabakata ilişkin olarak "Sağduyu galip geldi" dedi.

NATO'nun Ukrayna savaşına odaklanması gerektiğini belirten Miçotakis "İttifakta başka bir istikrarsızlık kaynağına ihtiyacımız yok, tüm ortaklarımız da bunu anlıyor" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya üyeliklerine itirazını geri çekmesine ilişkin konuşan Miçotakis "sağduyunun galip geldiğini" söyledi ve ittifakın iyiliği için "her türlü fırsatçı ve faydacı davranışın üstesinden gelindiğini" savundu.