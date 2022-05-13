Miçotakis: Yunanistan, ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, ABD-Yunanistan Karşılıklı Savunma İşbirliği Anlaşması’nın (MDCA) ülkeyi ABD’nin bölgedeki baş ortağı haline getireceğini belirtti.

Anlaşma metninin iki temel unsur içeren yeni bir gerçekliği tasvir ettiğini söyleyen Miçotakis, "Öncelikle, Amerika Doğu Akdeniz’deki varlığını genişletiyor ve sadece jeostratejik değil, aynı zamanda bölgedeki enerji çıkarlarını da kabul ediyor. İkincisi, ülkemiz en bariz şekilde daha geniş bölgede ABD’nin baş ortağı ve muhatabı haline geliyor. Bu olay, Avrupa kıtasında gelişen ‘sıcak’ savaş ve büyüyen küresel enerji şoku ile kendini gösterdiği istikrarsız durumu hesaba katarsak daha da büyük bir önem, daha da büyük bir kapsam kazanıyor" ifadesini kullandı.

Sputnik'in haberine göre, "yaşananların Yunanistan’ı küresel oyların ön saflarına yerleştireceğini" dile getiren Başbakan, "Gelecek Pazartesi Beyaz Saray’a adım atmaya ve ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmeye ve ertesi gün ABD Senatosu ve Temsilciler Meclisi’nin ortak toplantısında konuşan ilk Yunan lider olma onuruna sahip olmaya davet edilmem bunun delili" dedi.

Miçotakis, "Bu, ABD’nin Hint-Pasifik’e baktığı bir zamanda, aynı zamanda Yunanistan’daki tesisleri yenileyerek ve kendi bütçesiyle askeri altyapıyı geliştirerek varlığını güçlendirmeye karar verdiği anlamına geliyor" ifadesini kullandı.

ABD'yle işbirliğinin önemli olduğunu belirten Yunanistan Başbakanı, "En önemlisi de yeni Anlaşma önemli çünkü önsözünde açıkça şu belirtiliyor: Herhangi bir tehdide, hatta silahlı saldırıya karşı egemenliğin ve toprak bütünlüğünün karşılıklı savunması" diye konuştu.