Miçotakis ve Putin Doğu Akdeniz'de enerji ve ticareti görüştü

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasındaki görüşmelerde ticaret, enerji, Balkanlar ve Doğu Akdeniz konuları öne çıktı.

Putin, yılın ilk dokuz ayında ikili ticaretin yüzde 56 arttığını söyledi. Kıbrıs konusundaysa, Rusya'nın iki bölgeli ve iki toplumlu bir federasyon çözümünü desteklediğini yineledi.

Miçotakis, Rusya'ya, Sibirya'da büyük yangınlarla karşı karşıya kalmasına rağmen, günlerce süren yıkıcı orman yangınlarına yardım etmek için geçen yaz Yunanistan'a itfaiye uçakları gönderdiği için teşekkür etti.

Miçotakis, enerji konusunda, Yunanistan'ın güvenilir bir ortak olduğu gibi Rusya'nın da Yunanistan'a güvenilir bir gaz tedarikçisi olduğunu kanıtladığını söyledi. Yunanistan Başbakanı AB-Rusya ilişkileri hakkında yorum yapan yetkili, diyaloğu sürdürmenin önemli olduğunu söyledi.

Miçotakis ayrıca Rusya'ya Kıbrıs sorunundaki tutumundan dolayı da teşekkür etti.