Miçotakis: Türkiye ile gerginlik 2020'deki seviyede değil

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Yunan ERT televizyonuna verdiği özel demeçte, Türkiye ile Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe dair açıklamalarda bulundu.

Yunanistan Başbakanı, Türkiye’nin, Yunanistan’ın Rodos, İstanköy ve Sisam adaları dahil Doğu Akdeniz’deki egemenliğini sorgulamasını "tamamen mantıksız" diye nitelendirerek, "Düşünen tek bir insan dahi, -Türkiye'dekiler de- Yunanistan’ın Türkiye’yi tehdit edebileceğine inanmıyordur" dedi. Miçotakis Türkiye'den gelen sert açıklamalara rağmen ülkesiyle Türkiye arasındaki ilişkinin, 2020 yazında Doğu Akdeniz'de uzun süre gerginlik yaşadığı dönemdeki seviyede olmadığını söyledi.

DW Türkçe'nin aktardığına göre Yunanistan Başbakanı, "Yüksek bir sözel gerginlik var ama umarım sahada bu gerginliğe ulaşmayız" diye konuştu. "Mantığın ağır basması halinde iki ülke ilişkilerinin kötüye gitmeyeceğini" söyleyen Miçotakis, aksi halde ülkesinin "gerekeni yapacağını" belirtti.

"Türkiye sık sık böyle bir hitabeti benimsiyor" diyen Mitçotakis, AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın iki ülke arasında yapılması planlanan Yüksek Düzeyli Stratejik Konsey toplantısını iptal ettikleri yönündeki bir ay önce yaptığı açıklamadan geri dönmesini umut ettiğini belirtti.