Erdoğan: 4. sondaj gemimizin adını 'Abdülhamit Han' olarak belirledik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan dördüncü sondaj gemisinin adının Abdülhamit Han olarak belirlendiğini açıkladı.

Haber Merkezi

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Erdoğan 4 sondaj gemisinin adını Abdülhamit Han olarak belirlediklerini açıkladı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"- Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

- Bugün “Bismillah” diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

- Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik.

- 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

- Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

- Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.

- Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır.

- Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olarak belirledik. Mersin Taşucu'nda teknik hazırlıkları yapılıyor.

- Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz.

- Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.

- Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz."

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