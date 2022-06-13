Erdoğan: 4. sondaj gemimizin adını 'Abdülhamit Han' olarak belirledik

AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filyos'ta 'Karadeniz Gazı Denize İlk Boru İndirme ve Kaynak Töreni'nde konuştu.

Erdoğan 4 sondaj gemisinin adını Abdülhamit Han olarak belirlediklerini açıkladı.

Erdoğan'ın törende yaptığı konuşmadan satır başları şöyle:

"- Karadeniz gazında kritik bir safhaya ulaşmanın heyecanını yaşıyoruz.

- Bugün “Bismillah” diyerek ilk boruları denize indiriyor ardından da ilk kaynağımızı yapıyoruz.

- Bugünlere birilerinin ihsanı ile değil mücadele ederek, ter dökerek geldik.

- 2023'ün birinci çeyreğinde ilk fazda üretilecek günlük 10 milyon metreküp doğalgazı milli iletim sistemimize aktarmış olacağız.

- Sakarya Gaz Sahası, pik üretime inşallah 2026'da ulaşacaktır.

- Sismik arama ve sondaj faaliyetlerimize Rumların tezleriyle karşı çıktılar. Çalışmalarımıza olmadık iftiralar attılar.

- Bölgemizde yaşanan son gelişmeler Türkiye'nin Karadeniz'de yaptığı keşfin stratejik önemini artırmıştır.

- Dördüncü sondaj gemimizin adını Abdülhamit Han olarak belirledik. Mersin Taşucu'nda teknik hazırlıkları yapılıyor.

- Türkiye'yi, enerji arz güvenliği sorununu tamamen çözmüş bir ülke yapıncaya dek mücadelemize çok yönlü şekilde devam edeceğiz.

- Unutmamalıdır ki, Karadeniz gazının miktarı kadar tamamen yerli imkanlarla bizim böyle tarihi bir keşfe imza atmamız da önemlidir.

- Biz enerjiyi bir gerilim ve çatışma alanı değil, bölgesel iş birliğinin anahtarı olarak görüyoruz."