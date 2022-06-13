Erdoğan: Temmuz ayında enflasyon farkları ile her kesimi rahatlatacağız

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada, "Her ay rekorla büyüttüğümüz ihracatımızı Mayıs 2022 itibariyle 12 aylık bazda 243 milyar dolara yükseltmeyi başardık. Türkiye'nin 2022'nin ilk yılı çeyrek büyümesinin yaklaşık yarısını ihracatımız sırtlamıştır. Bu tablo emin adımlarla yürüdüğümüzün ispatıdır" dedi.

'Yıl sonu 250 milyar dolarlık ihracattan fazlasını göreceğiz'

Erdoğan'ın konuşmasının satır başları şu şekilde:

Bizim kimsenin meşrebiyle, tarzıyla derdimiz yok. Tek hedefimiz ülkemizin üretimini ihracatını artırmaktır. Ayda ortalama 3 milyar doları bile bulmayan ihracatımızı ayda ortalama 20 milyar dolar seviyesine çıkardık. Bu yıl sonu için belirlediğimiz 250 milyar dolarlık ihracat rakamını fazlasıyla geçeceğimiz anlaşılıyor.

Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun, oralara da gitmeye hazırız dedik. Türkiye'nin terörün her türlü mücadelesi eninde sonunda zafere ulaşacaktır. Dökülen her damla kanın hesabını misliyle teröristlerden soruyoruz. HDP'lilerin de aralarında bulunduğu grubun dün Kadıköy'de attığı sloganlar ve polisimize saldırı kalleşlik, kanı bozukluktur. Bu alçaklığın bedelini yargı önünde ödeteceğiz.

'Sevr sevdalılarının ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik'

Buldukları her fırsatta kendini gösteren Sevr sevdalılarının ülkeyi teslim alma gayretlerine fırsat vermedik. Vesayetten darbeye, terör eylemlerinden ekonomik tuzaklara kadar nice oyunları boza boza ülkemizi büyüttük. Ülkemizin Sovyetler Birliği'nin dağılmasından sonra pastadan en az payı almasını sağlayan zihniyetle uğraştık. Kendi refah ve güvenlikleri haricinde hiçbir şeyi umursamayanlara karşı ülkemizi güçlendirdik. Bölücü terör örgütüne en ağır darbeleri indirdik. Ülkemizi kuşatma girişimlerini boşa çıkardık. Sınırımızın ötesinde bizi rahatsız eden kim olursa olsun oralara da gitmeye hazırız dedik.

Küresel emtia fiyatlarındaki yükseliş kendi küçük hesapları uğruna fiyatları artıranların neden olduğu belirsizlik gibi sorunlar vardır. Biz buna bardağın boş tarafı diyoruz. Bardağın dolu tarafında ne var. 20 yılda 3,5 trilyon dolarlık yatırım yapan her alanda güçlü altyapıya sahip ülke var.

'Temmuz ayında enflasyon farkları ile her kesimi rahatlatacağız'