Sözcü gazetesi yazarı Yılmaz Özdil, Bizim TV'de Şaban Sevinç'in sorularını yanıtladı.

Gerçekgündem'de yer alan habere göre, Abdurrahman Dilipak'ın, AKP'yi MHP konusunda uyardığı yazısını yorumlayan Özdil, “AKP kaynıyor. AKP, tek adam gibi görünmekle beraber aslında sayısız fraksiyonun, partinin, grubun bir koalisyonu. AKP'nin fokur fokur kaynadığını gösteriyor. Bu çok şaşırtıcı bir şey değil. AKP'lilerin konuşulmasını istemediği konuların başında geliyor” dedi.

Özdil, "Tayyip Erdoğan şu anda, kendisinden nefret eden ve kendisine adeta nefret kusan birtakım insanlar tarafından çevrelenmiş vaziyette. Bu vazo bir çatlarsa ne olur diye Dilipak da onun tehdidinde bulunuyor Tayyip Erdoğan'a. Televizyonlarda ha bire altılı masa, ittifaklar konuşuluyor. Kardeşim, AKP gümbür gümbür dağılıyor. Bu onun göstergesi" iddiasında bulundu.