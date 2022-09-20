Türkiye-Yunanistan ilişkisine dair açıklamalarda bulunan Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, "Türk yetkililerin provokasyonları, kesinlikle seçim öncesi bir oyundur" dedi.

Duvar'ın haberine göre; Birleşmiş Milletler 77'nci Genel Kurul toplantıları için New York'a gitmeden önce açıklamalarda bulunan Miçotakis, "Yunanistan ile oyun oynanamayacağını herkes biliyor. Anlaşmazlıkları, diyalog yoluyla çözmeliyiz" dedi.

Miçotakis, "Provokasyon tuzağına düşmeyeceğiz. Türk yetkililerin provokasyonları, kesinlikle seçim öncesi bir oyundur. Türklerin yüzde 63'ü Yunanistan'ı tehdit olarak görmüyor. Bir arada yaşamaya mahkumuz, bizi birleştiren şey bizi ayırandan daha fazlası" ifadelerini kullandı.