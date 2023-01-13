Miçotakis: Sınıra çektiğimiz bariyerin yapımından geri adım yok

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, kuzeydoğudaki Gümülcine kentinde düzenlenen bir etkinlikte yaptığı konuşmada, "Ülkenin sınırlarının korunmasından ve sınır bölgelerinde yaşayan insanların güvenliğinden geri adım atmayacaklarını" söyledi.

Miçotakis, hükümetin Doğu Makedonya ve Trakya kalkınma planı üzerine bölgede bir miting düzenledi.

Avrupaya sitem etti

Meriç Nehri boyunca Yunanistan-Türkiye sınırı boyunca uzanan bariyere atıfta bulunarak, “Bir kısmı yapılmış olan bariyerin inşası devam edecek ve tamamlanacak. Ve gerekirse ulusal kaynaklarla finanse edeceğiz. Ne yazık ki, Avrupa bunu finanse etmiyor. Ama önemli değil, kendimiz inşa edeceğiz.” dedi.

Dedeağaç limanı özelleştirmesi

Miçotakis, Dedeağaç limanının özelleştirilmesinin durdurulmasının "kişisel kararı" olduğunu da söyledi. "Bunu hem jeopolitik hem de ekonomik nedenlerle yaptım” diyen Miçoktakis, Dedeağaç limanının, "bu son derece önemli jeopolitik dönemeçte" Yunan devletinin elinden çıkmaması gerektiğini söyledi.