Miçotakis: Seçimler baharda gerçekleşecek

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, bir sonraki genel seçimin ilkbaharda yapılacağını söyledi. Miçotakis seçimlerin hükümetin "dört yıllık görev süresini fiilen tükettiği" zaman yapılmış olacağını kaydetti.

Dedeağaç kentinde yerel gazetecilere konuşan Miçotakis, kendisinin de Dedeağaç'ın idari başkenti olduğu Evros seçim bölgesinde de aday olacağını duyurdu.

Başbakan, “Artık gerimizde bıraktığımız 3,5 yıllık hükümet görev süresi var. Vatandaşlar ne yaptığımızı, neleri iyi yaptığımızı, neleri iyi yapmadığımızı biliyorlar ama temelde büyük krizleri etkin bir şekilde karşıladığımızın ve hükümet planımızı uyguladığımızın farkındalar” dedi.

Geçen hafta, hükümet kaynakları seçimlerin Nisan ayından itibaren herhangi bir zamanda yapılabileceğini söylemişti.