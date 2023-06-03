Miçotakis Covid-19'a yakalandı

Yunanistan'da Yeni Demokrasi partisi lideri ve eski başbakan Kiriakos Miçotakis, Covid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Instagram ve TikTok hesabından açıklama yapan Miçotakis, "Seçim öncesi dönemde kucaklaşmalar ve öpüşmeler her zaman hoştur, ancak bazen bunların bir bedeli olur. Bugün Covid testi yaptırdım ve pozitif çıktı, yani birkaç gün evde kalacağım" dedi.

Covid-19 nedeniyle pazartesi günü yapmayı planladığı Athos Dağı ziyaretini de ertelemek zorunda kalan Miçotakis, seçim kampanyasına TikTok üzerinden devam edeceğini ifade etti.

Miçotakis, geçtiğimiz senenin Mayıs ayında da İstanbul ziyaretinin ardından Covid-19'a yakalanmıştı.

Yunanistan'da Yeni Demokrasi'nin ilk turunu birinci tamamladığı genel seçimlerin ikinci turu 25 Haziran’da yapılacak.