MHP'nin kullandığı otopark alanındaki UKOME kararı sahte çıktı

MHP Çankaya İlçe Başkanlığı’nın UKOME (Ulaşım Koordinasyon Merkezi) tarafından tahsis edildiğini belirterek kullandığı otopark alanındaki levhada yazan kararın sahte olduğu anlaşıldı. UKOME’nin levhada yazdığı gibi bir kararının olmadığı açığa çıktı.

T24'ten Cengiz Anıl Bölükbaş'ın haberine göre; Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Anıttepe Mahallesi’ndeki otopark alanı, UKOME tarafından tahsis edildiği belirtilerek MHP Çankaya İlçe Başkanlığı tarafından kullanılıyor. Alanda yer alan uyarı levhasında, “04.10.2019 Tarih ve 2019/79 No'lu UKOME Kararı ile Bu Alan MHP Çankaya İlçe Başkanlığı Araçları için Tahsis Edilmiştir” ifadeleri yer alıyor.

Ancak UKOME’nin levhada gösterilen sayıda bir kararının olmadığı anlaşıldı. Levhada yazılı kararın, bir taşımacılık şirketinin Ankara Nallıhan ile Göynük Bolu arasında yolcu taşımacılığı için başvuruda bulunması sonucu verildiği anlaşıldı.