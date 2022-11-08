MHP'nin 'HDP tavrı' belli oldu

AKP'nin Meclis'te HDP ile yaptığı anayasaya değişikliği görüşmesinin Cumhur İttifakı'nda kriz konusu olduğu belirtilirken, MHP cephesinden ilk mesajlar ortaya çıktı.

Haber Merkezi

Hürriyet yazarı Hande Fırat, AKP'nin HDP ile Meclis'te yaptığı anayasa değişikliği görüşmesini köşesine taşıdı.

Konunun Cumhur İttifakı'nda, MHP cephesinde kriz konusu olduğu belirtilirken, Fırat, aldığı bilgilere göre böyle bir kriz olmadığını iddia etti.

"MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor" diyen Fırat, "MHP’nin yeni bir açılım, HDP’ye farklı bir bakış açısının geleceği yönünde bir endişesi yok. MHP’ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz. Yani MHP’ye göre Cumhur İttifakı’nın arası bozulsun diye uğraşanlara prim verilmeyecek" ifadesini kullandı.

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