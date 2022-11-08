Akşener ile Mansur Yavaş'tan adaylık buluşması: Akşener'in mesajını açıkladı

tv100’de Gürkan Hacır’ın sunduğu 'Taksim Meydanı' programında konuşan Barış Yarkadaş, Meral Akşener ve Mansur Yavaş'a ilişkin dikkat çeken bir iddia ortaya attı.

Yarkadaş, "İYİ Partililerden edindiğim bilgiye göre Meral Hanım ve Mansur Yavaş geçtiğimiz günlerde dar bir grupla oturup konuştular ve iddiaya göre Meral Hanım, Mansur Bey’e ‘Adaylık düşünüyorsanız çıkın biz de sizi destekleyelim’ diyor" ifadesini kullandı.

İmamoğlu istedi, iki CHP'liye ihraç geliyor

Beşiktaş’taki İBB’ye ait Swiss Otel arazisinin satış işlemine karşı çıkan CHP’li iki meclis üyesinin kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle iptal davası açmasıyla ilgili de konuşan "İmamoğlu’nun Abant toplantısında ‘Bu benim için onur meselesidir, bu iki arkadaşı ihraç edeceksiniz’ sözleri ne yazık ki karşılık buldu. Mehmet Ali Tüy ve Özgür Öz adlı CHP’li iki Meclis Üyesi hakkında ihraç istemiyle soruşturma başlatıldığını öğrendim" dedi.