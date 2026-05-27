MHP’nin gazetesi Dervişoğlu'nu İBB dosyasıyla ilişkilendirdi: 'Soruşturma Ankara siyasetine sıçrayacak mı?'
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 27.05.2026 , 10:19 Güncelleme Tarihi: 27.05.2026 , 11:03
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MHP’nin yayın organı Türkgün gazetesi İYİP Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu’nu İBB soruşturmasıyla ilişkilendiren bir habere imza attı.
Haberde “İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü dev İBB soruşturmasında, itirafçı Sarp Yalçınkaya’nın ‘açıklanırsa ailem çöker’ dediği o isme ulaşıldı. İddiaya göre, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Beylikdüzü’ndeki gizli bir yemekte milyarlık hafriyat ihaleleri için aracılık yaptı ve ardından komisyon pazarlığına oturdu” ifadesine yer verildi.
Haberde kaynak olarak Türkiye gazetesi gösterilirken, daha önce de Yeni Şafak, Sarp Yalçınkaya’nın kastettiği ismin Müsavat Dervişoğlu olduğu iddiasını gündeme getirilmişti.
Sarp Yalçınkaya’nın etkin pişmanlık ifadesinde “Beylikdüzü’ndeki Yaşam Vadisi Defne Restaurant’ta gerçekleştirilen gizli bir yemek organizasyonu”nda "üst düzey siyasetçi"nin, Ekrem İmamoğlu’nun “kara kutusu” olarak anılan Hakan Karanis ile kara para trafiğini yönettiği öne sürülen Murat Gülibrahimoğlu’nu aynı masada bir araya getirdiğini ileri sürüldü.
Haberde Yalçınkaya’nın savcıya anlattıkları şöyle aktarıldı:
Söz konusu siyasetçi bu yemekte Murat Gülibrahimoğlu’nu, Hakan Karanis ile tanıştırıp, ‘İBB’nin döküm, hafriyat izinlerini Bakanlıktan Murat çözecek, siz de bunun karşılığında İBB’nin tüm döküm, hafriyat işlerini Murat’a vereceksiniz’ diyor. Murat Bakanlıktan gerekli izinleri aldıktan sonra, döküm hafriyat işleri Murat’a veriliyor.’”
Yalçınkaya'nın savcıya "Bu siyasetçi önemli bir kişi olduğundan şimdiye kadar bu olayı söylemek istemedim. Bu olayın da kamuya açıklanmasını istemiyorum. Açıklanması halinde ailemin ve şahsımın maddi ve manevi olarak ciddi sıkıntılar yaşayacağını düşünüyorum" dediğini aktaran Türkgün gazetesi şu iddiada bulunuldu:
Adli kaynaklar tarafından bu ismin Müsavat Dervişoğlu olarak işaret edilmesi, İBB dosyasının sadece bir belediye yolsuzluğu olmadığını, muhalefet bloku içerisindeki liderler düzeyinde bir "rant ve komisyon" ortaklığına uzandığını ortaya çıkardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sızan bu şok bilgi ve deşifre olan kimliğin ardından soruşturmanın Gülibrahimoğlu ayağını Ankara siyasetine sıçratıp sıçratmayacağı merak konusu oldu.”
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