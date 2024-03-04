MHP'nin belde adayının başvurusu reddedildi: 'AK Parti operasyon yaptı, dava açacağım'

MHP’nin Rize Salarha Belde Belediye Başkan Adayı olarak açıklanan Yılmaz Akarsu, isminin ilçe seçim kuruluna sunulmadığı gerekçesiyle seçime giremediğini belirterek “Büyük ihtimalle bir operasyon yapıldı bize. Bunu da yapan AK Parti'dir" dedi.

Adaylık için belediyedeki memurluğundan istifa ettiğini belirten Akarsu, seçim için yaptığı masrafların da karşılanmasını istediğini anlatarak "Dava açacağım onlara maddi manevi olarak çünkü benim seçilme hakkımı elimden aldılar” dedi. Akarsu'nun "Bunlar seçimden sonra büyük ihtimalle bizi rafa kaldırırlar, ben seçimden önce davranmayı düşünüyorum" sözleri dikkat çekti.

MHP Rize İl Başkanlığı da 3 beldede belediye başkan adaylarının başvurusunun yapıldığını ancak il ve ilçe seçim kurullarının başvurunun olmadığı yönünde karar verdiği açıklamasını yaptı.

ANKA'dan Gençağa Karafazlı'nın haberine göre MHP Rize İl Teşkilatı, Rize merkez, Güneysu ve Ardeşen ilçelerinde AKP’yi destekleme kararı almış, diğer ilçeler Merkez Muradiye, Salarha ve Kendirli beldelerinde seçime girme kararı alarak buralardaki belediye başkan adayı ve meclis üyelerini kamuoyuna açıklamıştı.

MHP tarafından Salarha, Muradiye ve Kendirli beldesi belediye başkan adaylarının isimlerinin seçim kuruluna bildirilmediği ortaya çıktı. MHP Salarha Belediye Başkan Adayı olarak kamuoyuna duyurulan Yılmaz Akarsu, AKP ve kendi partisi MHP arasında AKP lehine bir anlaşma yapılarak, bağımsız aday olarak dahi seçimlere girmesinin engellendiğini ileri sürdü.

Kamuoyuna duyurulmasına rağmen ismi seçim kuruluna sunulmayan MHP’li diğer aday Mehmet Kazdal ise Yeniden Refah Partisi’nden Muradiye Belde Belediye Başkan adayı oldu.

'Üç arkadaş belediye başkanlığını maalesef AK Parti'ye hediye ettik'

Yılmaz Akarsu, konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“30 yıldır belediyede değişik kurum birimlerinde memurluk yaparken Milliyetçi Hareket Partisi'nden Salarha Belediye Başkanlığı’na aday olmam için bir teklif geldi ben de bunu değerlendirdim. Kasım ayının sonunda ben belediye memurluğundan istifa ederek Milliyetçi Hareket Partisi'nden söz alarak kesin aday ben olduğuma dair söz alarak aday başvurumu Ankara'ya gidip genel merkeze yaptım. Bizim adaylığımız kesinleşti adaylığımız kesinleştikten sonra yine süreç bayağı uzadı. Çünkü arada bu AK Parti ile Milliyetçi Hareket Partisi'nin de aday belirlemede pazarlıklar başladı. Pazarlıklarda anlaşma sağlanamadı en sonunda bizim adaylığımız netleşti. Biz de resimlerimizi broşürlerimizi, seçim büromuzu, afişlerimizi hep yaptırdık, vatandaşlarla birebir görüşmeye başladık. Yani yüzde 90 civarında kesin kazanacağımız belliyken bize bir operasyon yapıldı. Milliyetçi Hareket Partisi'nin seçim kurulunda meclis üyelerinin listesi verilmiş olup, belediye başkanının ne ismi ne de evrakları verilmedi. Bize bağımsız aday olma fırsatı verilmedi. Şimdi burada bizim bu mağduriyetimizi söz konusu. Büyük ihtimalle bir operasyon yapıldı bize bunu da yapan AK Parti’dir. AK Parti, Salarha’da yapmış olduğu toplantılarda kendilerinin kaybedeceği biliyorlardı büyük ihtimalle.

Rize Milletvekilimiz Muhammet Avcı Bey'in Kültür Merkezi’nde yaptığı konuşmada ‘Salarha ve Muradiye’yi kaybedersek ben bunun hesabını Cumhurbaşkanımıza veremem’ diye bir ifadesi oldu. Son güne kadar bizim üç belediyenin Muradiye, Salarha ve Kendirli Belediyesi adaylarının evrakları seçim kuruluna verilmediğinden dolayı üç arkadaş maalesef belediye başkanlığını AK Parti’ye hediye ettik.

'Yaptığım maliyet karşılanmazsa dava açacağım, bunlar seçimden sonra bizi rafa kaldırırlar'

Büyük ihtimalle zaten bunların (MHP) haberi olmadan bunun operasyonun yapılması söz konusu değil. Gerekçe şu, ‘Seçim kuruluna biz evrakları verdik seçim kurulunun hatası’ denildi. Seçim kurulu üst yazı ekinde herhangi bir dosyanın olmadığını, sadece meclis üyelerinin dosyasının olduğuna istinaden kendini haklı gördü. Yani üst yazıda Yılmaz Akarsu diye yazsa seçim kurulu arayacak bunları ve ‘başkanın evrakları eksik bunları tamamlayın’ diyebilecek. Pazarlığın içerisinde benim duyumlarım öyle. Bu durumun genel merkez tarafından gereğinin yapılmasını ben talep ediyorum. Çünkü burada halkımızın oyuna ipotek koyulmuş, halkımızın oyu hiçe sayılmış. Alacağımız yüzde 90 aldığımız belediyeyi AK Parti'ye ikram ettik.

Ben 4 aydır maaş almıyorum. Seçim bürosu açtık, broşürler bastırdık, bayraklar yaptırdık… Burada bir maliyetim oldu. Ben bunu bunlardan talep ettim, bana ‘biraz zaman geçsin, ondan sonra bakacağız’ dediler. Ama inşallah sıkıntı yaşamayız. Sıkıntı yaşarsak ben bunu hukuki yollara dökeceğim, hakkımı arayacağım. Bunlar seçimden sonra büyük ihtimalle bizi rafa kaldırırlar, ben seçimden önce davranmayı düşünüyorum. Büyük ihtimalle de dava açacağım onlara maddi manevi olarak çünkü benim seçilme hakkımı elimden aldılar. Bağımsız aday olacaktım ve yine kazanacaktım yüzde 90 diyoruz. Çünkü tepki oyları hep bizdeydi çünkü burada yapılan haksızlığı vatandaş kabul etmiyor Salarha’da. Tepki oyları şimdi diğer adaylara kayacak ama AK Parti'ye fazla gideceğini tahmin etmiyorum tepki oyları bizdeki diğer partilere giderse onların da az şansı var.”

MHP Rize İl Başkanlığı ilçe seçim kurulu yetkililerini suçladı

MHP Rize İl Başkanlığı ise konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada 3 beldede seçime girme haklarının "hukuka aykırı şekilde" ellerinden alındığını bildirerek "İlçe Seçim Kurulu yetkililerin ihmali ve iş bilmezliği neticesinde İl Başkanlığımız kamuoyu nezdinde yıpratılmaya çalışılmış, adaylarımız töhmet altında bırakılmıştır. YSK’nın aldığı bu kanunsuz kararı halkımızın vicdanına bırakıyor, bu süreçte kasıtlı bir şekilde görevini ihmal eden İlçe Seçim Kurulu yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna duyururuz" ifadelerini kullandı.