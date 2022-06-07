MHP’lilerle AKP’liler birbirine girdi

Elazığ İl Genel Meclisi Haziran ayı son toplantısında MHP Grup Başkanvekili Osman Dilek ile İl Özel İdaresi Meclis Başkanı AKP'li İbrahim Şerbet arasında tartışma yaşandı. Dilek’in kürsüdeki konuşması sürerken Meclis Başkanı Şerbet’in toplantıya ara vermesi üzerine MHP’li meclis üyeleri toplantıya katılmayarak AKP’lileri protesto etti.

Sözcü'de yer alan habere göre, MHP’li Osman Dilek, AKP’li Şerbet’e adaletli olmadığını söyleyerek, “Siz orada oturan zat-ı muhteremler tarafsız olmak mecburiyetiniz var. Siz kürsüde adil olmak zorundasınız. Dün burada bir arkadaşımız bölgeyle ilgili bir şey söylüyor, ‘ortalığı karıştırıyorsun' deyip laf söylüyorsunuz. Cumhur İttifakı diyorsunuz, bizim heyetimiz Elazığ'ı tek tek geziyor, Cumhur İttifakı’nı anlatıyor. Sizin Cumhur İttifakınız bu mu?” dedi.

Bunun üzerine AKP'li Şerbet, “Cumhur İttifakı’na zarar veren sensin. Çünkü sen, gece burayla yatıyorsun, sabah burayla kalkıyorsun” diyerek araya girdi. Dilek de Şerbet'e “Provokatörlük yapıyorsun. Beni sindiremezsin, korkutamazsın” diyerek tepki gösterdi.

MHP'li Dilek'in sözlerinin tamamlanmamasına rağmen Meclis Başkanı İbrahim Şerbet, meclis toplantısına ara verdi. Verilen 5 dakikalık aranın ardından meclis toplanırken MHP grubu AKP'lileri protesto ederek toplantıya katılmadı.