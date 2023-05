MHP'liler Can Dersim Tuncelililer firmasına ait otobüsün yolunu kesti

Samsun seferini düzenleyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün yolu Gümüşhane'de bir grup MHP'li tarafından kesildi. Provokasyon girişimi, yolcuların tepki göstermesiyle boşa düşürüldü.

Yeni Dersim gazetesinin haberine göre Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin netleşmesinin ardından dün akşam Gümüşhane'de Dersimlilere yönelik provokasyon girişimi gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre; Samsun seferini düzenleyen Can Dersim Tuncelililer firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünün yolu Gümüşhane'de bir grup MHP'li tarafından kesildi. Üzerinde MHP bayrakları asılan olan bir araç Can Dersim Tuncelililer firmasına ait şehirlerarası yolcu otobüsünü uzun süre takip ettikten sonra yolunu kesti. Otobüsün camlarına vuran ve zorla kapıları açmak isteyen kişilere yolcular tepki gösterdi. Bir sürede daha provokasyon girişimine devam eden MHP'li grup daha sonra araçlara binerek olay yerinden uzaklaştı. Yolcu otobüsünün şoförü Mehmet Kılıç ise can güvenliklerinin olmadığını belirtti.