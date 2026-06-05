MHP'li Yıldız'dan belde seçimleri öncesi açıklama: 'Bazı anket şirketleri operasyon aygıtına dönüştü'

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Hafta sonu 6 belde ve 362 mahallede "ara seçimler" yapılacak.

Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu, Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldeleri ile yurdun çeşitli bölgelerinden 362 mahallede, 7 Haziran Pazar günü sandık başına gidilecek.

Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri, ölüm, istifa ve çeşitli sebeplerle seçim yapılmasına karar verilen mahallelerde ise muhtar ile ihtiyar heyetleri belirlenecek.

MHP'li isim seçim öncesi anket şirketlerini hedef aldı

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, ara seçimler üzerinden anket şirketlerini eleştirdi.

Sosyal medya platformu X'teki hesabı üzerinden yaptığı açıklamada kamuoyu araştırma şirketlerini hedef alan Yıldız, "bazı şirketlerin seçmen tercihlerini yönlendirmek amacıyla gerçeği yansıtmayan veriler ortaya koyduğunu" söyledi.

Yıldız, "Yönlendirmek, etkilemek için yalan, yanlış, yanıltıcı veya eksik bilgiler sunan, manipülasyon yapan masa başında kirli ilişkilerle siyasi partilere oy oranları belirleyen bazı kamuoyu araştırma şirketleri demokrasilerde operasyon aygıtı haline dönüşmüştür. Bu gerçek ara seçimlerinden sonra bir kez daha görülecektir" ifadelerini kullandı.

27 siyasi parti katılacak

Beldelerde yapılacak ara seçimlere 27 siyasi parti katılacak.

Birleşik oy pusulasında siyasi partiler şu şekilde sıralanacak:

"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AKP, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."

Yüksek Seçim Kurulunca (YSK), belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde 2972 sayılı Mahalli İdareler ile Mahalle Muhtarlıkları ve İhtiyar Heyetleri Seçimi Hakkında Kanun uyarınca ara seçim yapılmasına karar verilmiş, seçime katılacak partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri de 21 Nisan'daki kura ile belirlenmişti.