Kilis Belediye Başkanı CHP'den istifa etti: AKP dahil partilerle görüşecek
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Haber Merkezi
Yayın Tarihi: 05.06.2026 , 14:14 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 , 14:24
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Kilis Belediye Başkanı Hakan Bilecen CHP'den istifa etti.
Bu, CHP'ye mutlak butlan kararından sonra gelen ilk belediye başkanı istifası.
İstifasına ilişkin açıklama yapan Bilecen, "bundan sonraki süreçte belediye başkanlığı görevini bir süre bağımsız olarak sürdüreceğini" ifade etti.
Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Bilecen, CHP’den destek alamadığını söyledi.
Kilis’e hizmet veremediğini savunan Bilecen, 7-8 meclis üyesiyle birlikte ayrıldığını ve AKP dahil, siyasi partilerle görüşmeler yürüteceğini ifade etti.
Geçtiğimiz günlerde 12 gün tutuklu kalan CHP Kilis İl Başkanı Umut Mehmet Sapan da görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.
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