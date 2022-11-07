MHP'li yetkililerden AKP'nin HDP ziyaretine yorum: 'Prosedür gereği...'

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ başkanlığındaki AKP heyeti, AKP tarafından hazırlanan 'başörtüsüne' yönelik Anayasa değişikliğini içeren teklif için HDP'yi ziyaret etmişti. AKP tarafından HDP'ye gerçekleştirilen ziyareti değerlendiren MHP'li isimler, HDP ile kurulan temasın 'prosedür gereği' olduğunu ve 'muhalefetin söz konusu ziyareti kriz gerekçesi yapmak istediğini' öne sürdü.

Diken'den Altan Sancar'ın haberine göre; MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi isimler, "muhalefetin kriz gerekçesi arayışına girişmiş durumda" olduğunu iddia etti. Altılı masaya ilişkin dile getirdikleri "HDP’yle gizli ortaklık" söylemini tekrarlayan MHP'li yetkililer, “Görüşme ülkenin geleceğini belirlemek için yapılmadı. Gizliden hiç yapılmadı, buradan kimse kendini temize çekme fırsatı çıkaramaz” dedi.

Ziyaretin yalnızca "prosedür ve teamül" gereği olduğunu savunan MHP’li yetkililer, HDP’ye gerçekleştirilen ziyaretin "Cumhur İttifakı’nın görüşünde bir farklılığa yol açmadığını" söyledi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yarın gerçekleştireceği grup toplantısına değinen MHP’li yetkililer, “Kendilerini bizim üzerimizden temize çekmek isteyenler, kriz için ellerini ovuşturanlar gereken cevabı alacak” ifadelerini kullandı.