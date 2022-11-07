'AKP'nin HDP ziyaretini izah etmesi gerekiyor'

AKP'nin sık sık HDP ile bir araya gelen partilere yönelik ağır söylemlerini yutarak kendisinin söz konusu parti ile görüşmesini köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, "AK Parti’nin, HDP’yi ziyareti iyi izah etmesi gerekiyor" dedi.

HDP'nin başörtüsü konusuna evet, aile hakkındaki düzenlemeye hayır deme eğiliminde olduğunu yazan Selvi, yazısında şu ifadeleri kullandı:

"Bu arada AK Parti’nin, HDP’yi ziyareti iyi izah etmesi gerekiyor. Eğer başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirilmesini hedefliyorsanız HDP’yi dışlayamazsınız. Çünkü Cumhur İttifakı’nın sayısı yetmiyor. Ama başörtüsünü siyasi şov haline getirirseniz o zaman destek arayışına ihtiyaç duymazsınız. O da AK Parti’nin başörtüsü konusundaki samimi çabalarına ters düşerdi. Maksat üzüm yemek mi, bağcıyı dövmek mi? Bu, HDP’nin politikalarına, PKK ile olan bağlantısına itiraz etmenize engel olmaz. Meclis’te grubu bulunan partileri ziyaret ederken HDP’yi dışlarsanız o zaman HDP’ye oy veren insanlar ne düşünecek?"