MHP'li Yalçın'dan Sadettin Tantan'a: Boşuna tantana yapmasın

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı sonrası açıklama yapan ve HÜDAPAR’la Hizbullah arasında bağ olduğunu belirten eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan'a yanıt verdi.

Twitter hesabından yaptığı açıklamada Yalçın, "MHP'ye muhalefet edebilmek uğruna CHP'nin kurşun askerine dönüşen çok sayıda siyaset atığından biri de Sadettin Tantan. Yememiş içmemiş, Sayın Genel Başkanımıza saldırmış. İçinde biriken bütün erik kurularını dökmüş biçare..." dedi.

"Sadettin Tantan boşuna tantana yapmasın" diyen Yalçın, "Tatava da yapmasın. Gitsin, katiller sürüsü PKK'nın CHP ve zillet bağlaşıkları marifetiyle meşrulaştırılmasına karşı çıksın. Aksi takdirde bölücü terör örgütünün siyasi kanadına zımnen destek vermiş olacak!" ifadelerini kullandı.

Semih Yalçın, şunları söyledi:

"İP Müdiresi Meral Akşener ve Sadettin Tantan; İçişleri Bakanlığı görevi yapmalarına rağmen, siyasi ihtirasları ve çapsızlıkları yüzünden millet düşmanlarının saflarına savrulan bahtsızlara manidar iki örnek."

Ne olmuştu?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, AKP listelerinden seçime girecek HÜDAPAR ile ilgili "Hür Dava Partisi terörü tümden reddetmiş, hiçbir yasa dışı örgütle bağının olmadığını eğip bükmeden milletimizle paylaşmıştır" açıklamasını yapmıştı.

"Hür Dava Partisi’nin hiçbir terör örgütüyle bağ ve bağlantısı olmadığı açıklanmış ve muhataplarınca da ifade edilmiştir" diyen Bahçeli, "Sık sık gündeme taşınan Hizbullah terör örgütünün ise nasıl ve ne zaman çökertildiği malumdur. Bu hususta da ara sıra vermiş olduğu beyanlarla 'emperyalist güçlere karşı oyunu bozacak Türk milletidir' görüşünü paylaşan eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın kamuoyuna açıklama yapması boynunun borcudur" demişti.

Eski İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ise Bahçeli'ye verdiği yanıtta "HÜDAPAR’la Hizbullah arasında tabii ki bağ vardır. İsimleri tek tek saymaya gerek yoktur. 57. Hükümet döneminde Hizbullah evlerinin nasıl ortaya çıkarıldığına, Gaffar Okkan’ın nasıl öldürüldüğüne, Başbakan Yardımcısı olarak şahit olmuş biri" ifadelerini kullanmıştı.