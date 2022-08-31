MHP'li Yalçın, eski AKP'li Çelik'e yüklendi: Şiddetli bir MHP muhalifi haline geldi

AKP'nin kurucularından, eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, Cumhur İttifakı’na yönelik yaptığı değerlendirmelerde, "Ben AK Parti'nin Milliyetçi Hareket Partisi’yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz” ifadelerini kullanmıştı.

Hüseyin Çelik’in Serbestiyet’ten Hilal Köylü’ye verdiği röportajdaki bu sözlerine MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Semih Yalçın’dan cevap geldi.

Twitter hesabı üzerinden, içerisinde MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Çelik’e yönelik ifadelerinin de bulunduğu video paylaşan bulunan Yalçın, şunları kaydetti:

"Hakikatte Hüseyin Çelik gibilerin layık olduğu parti, PKK’nın siyasi temsilcisi olan partilerdir. Eminiz ki bölücüler güruhundan gelecek teklife H. Çelik kemali memnuniyetle evet diyecektir. Çünkü H. Çelik’in kendini mensup hissettiği ve bir türlü itiraf edemediği yer orasıdır. Şuuraltında yatan bu mensubiyet hissidir ki onu müzmin ve şiddetli bir MHP muhalifi hâline getirmiştir. O bakımdan kanaatimizce cinnet hali içinde olan Hüseyin Çelik’e Kandil yaraşır."