Hüseyin Çelik'ten AKP'ye sert MHP eleştirisi

Eski Milli Eğitim Bakanı Hüseyin Çelik, partisine yönelik sert eleştirilerde bulundu.

Serbestiyet'ten Hilal Köylü'ye açıklamalarda bulunan Çelik, "Ben AKP'nin Milliyetçi Hareket Partisi'yle iş birliği yapmasını bir cinnet hali olarak değerlendiriyorum. Bunun izahı olamaz" dedi.

Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"AKP Edirne'den Kars'a kadar bütün bölgelerden, her etnik unsurdan oy alan bir partiyken, AKP etnisite üzerinden oy alan bir partiye kendisini mahkum etmemeliydi. Ben bunu defalarca söyledim. Bugün de söylüyorum, yarın da söyleyeceğim.

Ülkemizin güvenliği elbette önemlidir. Ama biz özgürlük ve güvenlik dengesini tüm demokratik ülkelerdeki gibi kurmak zorundayız. MHP ile olan ittifaktan dolayı ciddi bir oy kaybı olduğunu sağır sultan bile biliyor.Türkçülük ve Kürtçülüğü Bir Tuttu

Daha önce MKYK'da ve bulunduğum tüm kurullarda AKP Türkçü siyasetle ortak olursa Kürtleri, Kürtçü siyasetle ortak olursa Türkleri kaybeder dedim. Ben mesela AKP'nin HDP ile de böyle bir adı konmamış koalisyona girmesini cinnet olarak değerlendiririm. Kürtçülük de Türkçülük de AKP'nin kuruluş felsefesine aykırıdır. Fakat bugünkü manzara çok farklı."