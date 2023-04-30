MHP’li vekilin 'Kılıçdaroğlu' açıklamalarına itiraz eden işçi işten atıldı

MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Feti Yıldız'ın, seçim çalışması için gittiği fabrikada yaptığı konuşmada, Yıldız'ın kullandığı ifadelere itiraz eden bir kadın işçi fabrika yöneticileri tarafından istifaya zorlandı.

Serbestiyet'ten Kaan Göktaş'ın haberine göre, MHP'li Yıldız, MHP’li Silivri Belediye Başkanı Volkan Yılmaz ile birlikte Silivri’de bulunan Beşler Sucuk Fabrikası’na gitti.

''CHP, PKK ile işbirliği yapıyor' dedi'

Yıldız, fabrika yemekhanesinde toplanan işçilere bir konuşma yaptı ve CHP ile PKK'nin iş birliği yaptığını ileri sürdü. İşçiler arasında bulunan Y.Ç. isimli kadın, MHP’li milletvekili adayının söylediklerine itiraz etti.

Toplantının ardından Beşler firmasının yetkilileri iddiaya göre Y.Ç.'ye kendi isteğiyle istifa ettiğine dair evrakı zorla imzalattı. Y.Ç. bu nedenle tazminatsız işten çıkartılmış oldu. CHP Silivri İlçe Başkanı Berker Esen olaydan haberdar olduklarını ve genç kadınla iletişime geçtiklerini belirtti.

'İstifa etmişim gibi kağıt imzalattılar'

Y.Ç. o gün tüm çalışanların talimatla yemekhaneye indirildiğini ve kendilerine "MHP’li milletvekili gelecek, geldiğinde hepiniz ayağa kalkıp alkışlayacaksınız" diye talimat verildiğini belirterek şunları anlattı:

"Önce Volkan Yılmaz konuştu. Sonra Feti Yıldız söz aldı. Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi ile ilgili vaatlerini eleştirdi ve yalan söylediğini iddia etti. ‘CHP, PKK ile işbirliği yapıyor’ dedi. Ben de söz istedim, önce vermedi, ısrar edince bana söz verdi, ‘Sayın vekilim siz son zamanlarda hiç kasaba gittiniz mi?’ dedim, ‘Gitmedim’ dedi, ‘Gitmediğiniz için bilmiyorsunuz her şey ateş pahası’ dedim. Gündemdeki soğan olayından bahsettim, kuru soğanı biz yiyoruz, Cumhurbaşkanı Anzer balı yiyor dedim. Ben Tokatlıyım, Aleviyim, bizlerin sürekli terörist muamelesi görmesinden bıktık artık dedim. Oyumu Altılı Masa’ya vereceğimi söyledim. Toplantıdan sonra vekil bana bakarak ‘yolunuz açık olsun’ dedi, ne demek istediğini anlamadım, ‘sizin de yolunuz açık olsun’ dedim. Hemen sonrasında idareden aradılar, ‘defol git bizi rezil ettin’ dediler. Ertesi gün insan kaynakları ‘yönetim kurulu seni çıkarmaya karar verdi’ dedi, bana istifa etmişim gibi kâğıt imzalattılar, tazminatımı ve haklarımı vermediler. Bir çocuğum daha aynı fabrikada çalışıyor, bir oğlum askerde, hasta anneme bakıyorum, onu da çıkaracaklar diye korkuyorum.”

Olayın duyulmasının ardından İBB Kariyer Ofisi yetkililerinin Y.Ç. ile iletişime geçerek kendisine yeni bir iş imkânı sundukları öğrenildi.