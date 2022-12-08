MHP’li vekilden HDP’li vekillere tehdit: 'Zorlamaya çalışanları sarı torbalar bekliyor'

TBMM’de devam etmekte olan bütçe görüşmelerinde konuşan HDP Şanlıurfa Milletvekili Ömer Öcalan, HDP Diyarbakır Milletvekili İmam Taşçıer’in dün TBMM'de gerçekleştirdiği Kürtçe konuşmaya tepki gösterenlere ilişkin açıklamada bulundu.

Öcalan, Meclis’te Kürtçe konuşulmasına tepki gösterenlere ilişkin , “Bu ülkenin gerçekliğidir ama istismar edilmemesi gerekiyor; derin sorunlardır, ağır sorunlardır. İki kelime Kürtçeye tahammülünüz yok. Zihniyet bu, anlayış bu olduğu için alışacaksınız” dedi.

Öcalan'ın ardından söz alan MHP Grup Başkanvekili Levent Bülbül ise Öcalan'ı tehdit ederek şöyle konuştu:

"Bunu kabul etmediğimizi, şiddetle reddettiğimizi ifade ediyorum. O hatibin ‘Türkiye’de alışacaksınız, zorla bu iş olacak…’ Zorla yapmak isteyen için hodri meydan, kim neyi ne şekilde yapmak istiyorsa biz buradayız. O zorla yapmak isteyenlerin sarı torbalarla nereye ne şekilde gömüldüğü belli değil. Aynı son herkesi bekler. Zorlamaya çalışanları söylüyorum. Kimse bizi tehdit edemez. Zorlamaya çalışanları sarı torbalar bekliyor.”